Altro incendio nel Piacentino, questa volta a Ferriere. Il sesto in pochi giorni

E’ il quinto incendio nel giro di una settimana: oggi, venerdì 25 marzo, un nuovo rogo ha interessato la zona di Ferriere, in località Caserarso di Ferriere (Alta Val Nure). Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo, il quale in breve tempo ha divorato un’ampia porzione boschiva. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà