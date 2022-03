Friday Fo Future: “Chiediamo giustizia climatica. Serve un cambio di passo radicale”

C’è urgenza di un cambio di rotta per evitare disastri climatici, secondo il movimento Friday For Future, che oggi ha manifestato a Piacenza, in un’ottica globale e locale.

In oltre un centinaio si sono ritrovati alle 9.30 di venerdì 25 marzo sul Facsal per una marcia pacifica, anzi, una nuova edizione dello sciopero globale per il clima, organizzata da Friday For Future assieme ad altre realtà, coinvolgendo studenti, lavoratori e cittadini per una sensibilizzazione sui temi dell’ambiente.