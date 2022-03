In fuga dall’Afghanistan nascosto in un Tir: profugo trovato al magazzino Ikea

Dalla Bulgaria a Piacenza chiuso nel cassone di un camion. Protagonista dell’episodio conclusosi questa mattina nel quartiere industriale della Caorsana, un profugo afgano. I magazzinieri di Ikea quando hanno aperto gli sportelli del camion si sono trovati il profugo nascosto fra le merci. Dal momento che lo straniero non sembrava in perfette condizioni di salute è stato chiamato il 118 e anche il 113. Sul posto è accorso il personale infermieristico con un’autoambulanza. Sono stati prestati i primi soccorsi al profugo che è stato poi trasportato all’ospedale di Piacenza. Gli agenti della volante hanno avviato le procedure di identificazione della persona trovata nel cassone del camion. Non sono infrequenti gli episodi di profughi che arrivano nella nostra provincia all’interno di camion provenienti dall’Est Europa.

