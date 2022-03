Isii Marconi, ripartiti gli stage all’estero: studenti al lavoro in aziende tedesche

La voglia di ripartire, anche con gli stage: è quanto sta accadendo all’Isii Marconi di Piacenza con il progetto “Erasmus Plus KA121-Vet” relativo al settore dell’istruzione e formazione tecnico-professionale, gestito dall’Agenzia Nazionale Erasmus Inapp.

Questo progetto coprirà il periodo 2021-2027 e consentirà all’Isii Marconi (scuola accreditata presso Inapp) di far partecipare i propri studenti delle classi terminali ad esperienze di mobilità per stage lavorativi all’estero, in diversi Paesi dell’Unione Europea. I primi 13 allievi delle classi quinte degli indirizzi Elettrotecnica ed Automazione, Informatica e Meccanica sono rientrati da pochi giorni dalla Germania, dopo uno stage di tre settimane, mentre un altro gruppo di ragazzi delle quarte degli stessi indirizzi partirà il prossimo 8 maggio per svolgere attività di Pcto per quattro settimane in aziende tedesche di Berlino e Lipsia (le aziende sono state individuate in collaborazione con Itkam (Camera di Commercio italiana per la Germania).