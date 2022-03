Alla cattolica “il lavoro negli appalti e nei subappalti” nella logistica

“Il lavoro negli appalti e nei subappalti”: l’argomento al centro del convegno di ieri in Università Cattolica. Un tema delicato, di vasta portata sociale – a Piacenza la logistica occupa circa 11mila lavoratori – in cui spesso, è stato spiegato durante l’incontro, si assiste a un gioco al ribasso in termini retributivi.

A poca distanza dal convegno infatti diversi gli scioperi che in questi giorni agitano i magazzini alle porte della città.

L’evento è stato presentato da Antonio Chizzoniti, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo piacentino, il quale ha spiegato che l’organizzazione dell’incontro è stata sollecitata dal prefetto Daniela Lupo e da Stefano Brusati, presidente del tribunale di Piacenza.

Il prefetto ha sottolineato l’impegno delle istituzioni a riguardo dell’argomento. In particolare Attualmente sono vigenti in questa provincia n. 26 Intese per la legalità stipulate con altrettanti Comuni, oltre a quella con l’Azienda U.S.L.

la decisione di elaborare e consegnare, alle diverse categorie, questionari “che intendono essere strumenti divulgativi e di supporto”. “Ne abbiamo siglati con 26 amministrazioni, compresa quella di Piacenza, e con l’Ausl” – giungendo alla creazione di un gruppo del settore logistica “per il monitoraggio e la mappatura degli appalti, in modo particolare nel settore del facchinaggio e dei trasporti, per i quali è a volte complicato ricostruire il sistema del lavoro”.

