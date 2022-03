Manutenzione strade a Folignano: nuovo intervento da 20mila euro

Nuovo intervento di manutenzione straordinaria delle strade nel comune di Ponte dell’Olio. Un tratto di strada nella frazione di Folignano, dalla provinciale 36 fino al ponticello su rio San Giorgio, sarà asfaltata. L’intervento è possibile grazie al contributo statale di 10mila euro, istituito con Legge di Stabilità 2022, e ad ulteriori 10mila euro di risorse proprie del Comune di Ponte dell’Olio. Nello stesso intervento è compresa anche la realizzazione di una cunetta artificiale per la raccolta delle acque.

“Continua il percorso intrapreso dall’amministrazione – osserva il sindaco Alessandro Chiesa – per valorizzare il territorio nel suo complesso e migliorare la coesione tra aree urbane ed extraurbane”. Folignano è oggetto anche di altri interventi, come la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del progetto “Cammini d’Appennino”. “Entro il mandato di questa amministrazione – informa il consigliere comunale delegato in materia di sviluppo e potenziamento di rete stradale e mobilità, Gianmaria Bisagni – abbiamo intenzione di sistemare l’area che ospita le campane della raccolta differenziata, che renderà il paese ancora più ordinato. Inoltre, con il project financing, sarà realizzato un attraversamento pedonale illuminato, un intervento per una maggiore sicurezza della frazione” .