Nasce “Bottega XNL”, il regista Bellocchio: “Motore straordinario per Piacenza”

Un progetto rivoluzionario di cui la città aveva bisogno: “Bottega XNL” è stato presentato stamattina, 26 marzo, a Palazzo XNL da Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha accolto e sostenuto l’iniziativa nel sistema complessivo di valorizzazione di Palazzo XNL, Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Fondazione Fare Cinema e del Festival di teatro Antico di Veleia, che è l’ideatrice e la curatrice del progetto. Insieme a loro, Marco Bellocchio, fondatore e presidente di Fondazione Fare Cinema, che ha tenuto a battesimo l’iniziativa, che ha commentato: “Arrivare alla progettazione di questa bottega di cinema e teatro, e speriamo anche altre arti, è un motore che trovo straordinario, che potenzia la storia della nostra Fondazione. Piacenza, che ha sempre questo ruolo da ancella, finalmente può essere primadonna”.

L’esperienza di Fare Cinema creata da Marco Bellocchio, raddoppia con Fare Teatro, che vedrà la produzione di uno spettacolo da celebrare poi nella cornice unica del sito archeologico di Veleia, esattamente come il cortometraggio realizzato durante Fare Cinema troverà poi spazio nella cornice del Bobbio Film Festival. I due percorsi saranno seguiti da Leonardo Di Costanzo, regista e sceneggiatore di AriaFerma, il film rivelazione dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia e Marco Baliani, pluripremiato regista teatrale, autore, attore, protagonista del teatro di narrazione e della scena teatrale contemporanea. Il Centro XNL si trasforma così in una contemporanea bottega d’arte: al secondo piano dell’XNL si terranno i corsi di alta formazione artistica rivolti a giovani appena usciti dalle scuole di teatro e cinema. Il bando per la partecipazione al percorso Fare Teatro sarà disponibile a breve sul sito della Fondazione Fare Cinema.

