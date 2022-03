Ruba il portafoglio all’infermiera prima di essere dimesso e scappa: a processo

Dimesso dall’ospedale ha rubato il portafoglio all’operatrice sanitaria che lo aveva in cura ed è fuggito. Il fatto, avvenuto nel marzo 2020 in piena pandemia da Covid, è finito in tribunale. Imputato di furto del portafoglio un piacentino di 53 anni. L’uomo era stato successivamente intercettato da una guardia giurata di Sicuritalia Ivri che lo aveva bloccato. Il processo è stato rinviato al prossimo autunno.

