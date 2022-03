Tentato omicidio in piazza Cavalli. Incapace di intendere e volere il cittadino egiziano

Giudicato incapace di intendere e di volere il cittadino egiziano che lo scorso novembre aveva accoltellato un netturbino in piazza Cavalli gridando: “Hallah Akbar.” Ieri, nel corso dell’incidente probatorio avvenuto in tribunale è stata esposta la perizia psichiatrica chiesta dall’avvocato difensore Alessandro Zanelli. La perizia ha stabilito che l’imputato (accusato di tentato omicidio) risulta non essere in grado di intendere e di volere e non è in grado di stare in giudizio.

Si profila quindi un trasferimento – probabilmente in una struttura psichiatrica – per l’imputato che non solo aveva accoltellato l’operatore ecologico, ma aveva anche ferito un poliziotto. Nei giorni precedenti aveva aggredito degli infermieri del 118 che avevano cercato di aiutarlo. L’imputato inoltre aveva poi tentato di danneggiare il monumento ai caduti dei paracadutisti della Folgore, e danneggiato le auto in sosta. Infine si era provocato gravi lesioni mentre era in carcere.