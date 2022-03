Bruciano ancora i boschi nel Piacentino: maxi incendio a Castelletto di Vernasca

Brucia la collina piacentina. Dopo le giornate di super lavoro che hanno visto i vigili del fuoco impegnati per domare il maxi rogo in val Perino, nella notte di domenica 27 marzo anche in Valdarda le fiamme hanno investito diversi ettari di boschi. I pompieri di Piacenza e Fiorenzuola sono ancora impegnati nella zona di Vernasca dove, in località Castelletto, nei pressi della diga di Mignano, è divampato un nuovo incendio. Molto complicate le operazioni di spegnimento vista la zona impervia e che potrebbe richiedere a breve l’ausilio di mezzi aerei per completare l’opera di spegnimento.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà