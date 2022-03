La raccolta fondi per il popolo ucraino di Libertà e Anpas supera i 56mila euro

Continua ogni giorno la generosità dei piacentini e il loro desiderio di aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. E cresce anche il fondo di solidarietà istituito da Editoriale Libertà e Anpas Piacenza (Associazione nazionale pubbliche assistenze) che, grazie alle donazioni, ha superato quota 56mila euro (56.065 la cifra esatta aggiornata a venerdì).

I soldi raccolti saranno girati ad Anpas Piacenza, già partner di Editoriale Libertà durante il terremoto del centro Italia. Non è ancora stato definito con esattezza il progetto sostenuto da Editoriale Libertà e Anpas con questa raccolta fondi. La situazione bellica in continua evoluzione rende opportuno attendere per verificare quali saranno i bisogni e le emergenze da coprire. A quanto si apprende, tuttavia, la settimana prossima dovrebbe concretizzarsi un sopralluogo per l’apertura di un campo Anpas in Slovacchia.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ IN EDICOLA