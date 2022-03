Parte oggi a Vigolzone il viaggio di Editoriale Libertà nei paesi della provincia

Inizia a Vigolzone il viaggio dell’Editoriale Libertà nei paesi del territorio piacentino. Oggi, domenica 27 marzo, i direttori, i giornalisti e gli operatori di Liberta.it, Telelibertà e Libertà saranno presenti per tutta la mattinata, dalle 9.30, sul piazzale della chiesa di San Mario e San Giovanni Battista di Vigolzone in via Roma 67.

Un’occasione per far conoscere il nostro lavoro, quello del giornalismo di provincia che racconta quotidianamente ciò che accade nei paesi; trascorreremo con voi qualche ora anche per raccogliere spunti, critiche e per conoscerci personalmente; oltre che per farci accompagnare da voi in un percorso tra le vie e la storia dei paesi della provincia.

Il viaggio parte da Vigolzone perché è il paese che si trova praticamente al centro del territorio della provincia piacentina. Un paese che da qualche anno vive un trend di crescita costante, che al 31 dicembre 2021 contava 4.228 abitanti.

Vigolzone accoglie così questa nuova iniziativa dell’Editoriale Libertà, cui sono invitate tutte le realtà associative e di volontariato del paese, ma anche tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che avranno voglia di venire a conoscerci, a spronarci, a darci indicazioni e ad ascoltarci. Vigolzone sarà la prima tappa di un viaggio che toccherà altri Comuni della nostra provincia.