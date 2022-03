Tutti spenti gli incendi, finisce la settimana di fuoco di pompieri e Protezione civile

Nel primo pomeriggio di oggi le squadre di vigili del fuoco di Fiorenzuola, Piacenza e della Protezione civile hanno smobilitato al termine di un lungo fine settimana di “fuoco”: sono stati, infatti, impegnati a partire da sabato sera a Castelletto di Vernasca per l’incendio di un bosco (sono andati in fumo due ettari) e a Bardi, al confine fra il Piacentino e il Parmense. In quest’ultimo caso, vigili del fuoco di Fiorenzuola e Protezione civile di Piacenza hanno affiancato i pompieri di Parma, Reggio e Modena.

In una settimana, una decina di incendi (sette nella provincia di Piacenza, tre nella provincia di Parma) ha mandato in fumo ettari di boschi.

La settimana di “fuoco” è incominciata lunedì scorso con un incendio a Boccolo di Noce a Farini, i vigili del fuoco sono poi intervenuti anche ad Aglio di Perino, Bettola, Mignano in Valdarda, Cicogni fra Bobbio e Pecorara, e a Caserarso di Ferriere. Per questi incendi sono stati impegnati anche cinque aerei canadair decollati da Bergamo, Genova e Livorno e un elicottero.