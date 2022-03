Vaccini anti-Covid, a Piacenza aumentano i medici non in regola: da 29 a 38

Erano 29, adesso sono cresciuti a 38. Sono medici e odontoiatri piacentini non in regola con l’obbligo di aver completato il ciclo vaccinale (inclusi quanti impossibilitati a vaccinarsi in quanto da troppo poco tempo contagiati). Il decreto-legge del 24 marzo scorso li ha salvati in corner dalla sospensione dall’Ordine e dall’attività. Anche se i giochi sono ben lontani dall’esser conclusi, e già nei prossimi giorni per i primi della lista, esauriti i tempi fisiologici di attesa per potersi sottoporre a vaccino, scatterà la finestra di tre giorni in cui comunicare l’avvenuta messa in regola. Se questo non accadrà, la sospensione dall’Ordine diventerà reale. Sono state necessarie ben due riunioni del consiglio dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Piacenza per calibrare una risposta alla situazione. Situazione che, fino a prima del decreto-legge di pochissimi giorni fa, avrebbe visto una sospensione in blocco di 29 (oggi che la lista si è aggiornata sono diventati 38) professionisti.

ALTRI DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA