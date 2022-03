Cane prigioniero di una catasta di tubi, lo liberano i vigili del fuoco

Un cane intrappolato in una catasta di ferro è stato salvato dai vigili del fuoco.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri in via dei Bazachi. L’animale si era intrufolato in una catasta di tubi lasciata accanto ad una cascina da alcuni muratori. Una volta all’interno, non è però più riuscito ad uscire e nel tentativo di sgusciare fuori è rimasto anche ferito in modo lieve.

La sua padrona ha subito chiamato il 115 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che rapidamente hanno liberato l’animale.

