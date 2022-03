Dalla campagna al paese: una famiglia di daini tra le case di Podenzano LE FOTO

Una famiglia di daini si aggira in via dei Valli a Podenzano.

Da diverso tempo i residenti e chi passa nella zona li incontra tra Case Gatti, Altoè e nell’area del torrente Nure, ma da qualche giorno il gruppo si spinge fin verso le case di Podenzano, in via dei Valli, attraverso i campi, suscitando la curiosità degli abitanti.

Le foto sono di Andrea Veneziani di Podenzano.

