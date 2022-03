Pnrr, spazio alle idee: “Treni a idrogeno a Piacenza”. Nessun progetto da nove Comuni

A Bobbio si progetta la valorizzazione dell’ex seminario e il recupero del monastero di San Francesco. A Caorso si punta alla realizzazione di una pista ciclabile fra il centro e la frazione di Muradolo. Il capoluogo Piacenza, tra le altre cose, ambisce alla costruzione di un collegamento ciclabile con il polo logistico per cinque milioni e 300mila euro e l’abbattimento delle barriere architettoniche a palazzo Farnese per due milioni e 500mila euro.

Ammontano complessivamente a 357 milioni di euro le opere pubbliche che i comuni piacentini vorrebbero candidare ai bandi del Pnrr, il piano di ripresa economica post-Covid. I progetti, presentati stamattina nella sala provinciale di corso Garibaldi, sono 335: solo una parte, però, otterrà i finanziamenti richiesti. “E’ un percorso importante – commenta Patrizia Barbieri, presidente della Provincia – che punta a una piena ricognizione delle esigenze territoriali per garantire una buona sintesi”.

CHI RESTA FUORI – Alcuni comuni piacentini, però, rischiano di non cogliere l’opportunità del Pnrr. Si tratta di Coli, Cortemaggiore, Gazzola, Ottone, Piozzano, Podenzano e Zerba, che risultano – in base al censimento della Provincia – non aver presentato alcuna manifestazione d’interesse, oltre ai comuni di Cerignale e Corte Brugnatella, commissariati in seguito all’indagine sulla corruzione negli appalti pubblici.

LE IDEE – Piacenza (80 milioni circa), Rivergaro (30 milioni) e Alta Val Tidone (25 milioni) sono i comuni che hanno abbozzato le progettazioni più ampie e costose. Anche l’amministrazione di Castel San Giovanni vorrebbe potenziare le corsie per le biciclette, soprattutto in direzione della località di Campo d’Oro: un milione e 200mila euro. Altrettanto importo con cui Fiorenzuola sogna l’abbellimento del parco Lucca. Gragnano propone la riqualificazione di piazze e giardini per un milione 200mila euro.

Spazio, poi, ai progetti ideati da Ausl e soggetti privati. Anche in questo caso, un “libro dei sogni” che potrebbe trovare un orizzonte concreto in base all’esito dei bandi del Pnrr. Da parte di Enrica Gambazza, in rappresentanza del tavolo di lavoro su digitalizzazione e cultura, l’esortazione a investire sull’applicazione delle nuove tecnologie per monitorare il rischio idrogeologico. Secondo Claudio Bassanetti, coordinatore del gruppo impegnato su industria e imprese, è necessaria “la costruzione di una stazione ferroviaria a idrogeno in città e l’implementazione del polo ferroviario di Piacenza per trasformarlo in uno scalo europeo, puntando anche sulla sua rilevanza logistica”.

