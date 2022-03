Polemiche per l’aumento delle indennità della giunta a Castel San Giovanni

L’aumento delle indennità di sindaci e assessori ha provocato una sfilza di polemiche in consiglio comunale. Da un lato l’ex sindaco Aldo Bersani ha parlato di “poca opportunità nell’adottare una misura simile, visto il momento di grande difficoltà”. Dall’altra, il sindaco Lucia Fontana lo ha tacciato di pronunciare “parole macroscopicamente demagogiche”.

L’adeguamento è previsto di legge da qui al 2024. “La decisione – ha spiegato l’assessore al bilancio Wendalina Cesario – è di non anticipare l’intero aumento, ma di spalmarlo nei tre anni”. La giunta avrebbe cioè potuto applicare da subito gli importi previsti per il 2024, ma ha scelto di andare per gradi. “In questo momento difficile mi sarei aspettato un segnale da parte della giunta” ha detto Bersani suscitando la reazione piccata del sindaco che lo ha accusato di “piccineria” con tanto di controreazione altrettanto piccata: toni che si sono scaldati e puntualizzazioni piovute da ogni parte.