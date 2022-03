Era una Euphorbia Helioscopia, una pianta che si trova sia in alta val d’Arda che in Val Tidone o in prossimità di fiumi o zone sassose. E’ accaduto nella mattina di domenica 27 marzo. La bambina è stata subito soccorsa dalla mamma che l’ha bagnata con acqua fresca. E’ stata poi portata all’ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso e quindi subito dimessa.

