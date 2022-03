Viaggio nel tempo a Bobbio: guide Fai gli studenti del “San Colombano” e dell’Ucraina

Conoscete il valore apotropaico delle teste in pietra in giro per Bobbio, quelle che sbucano all’improvviso dai muri antichissimi? E perché ci sono ferri sulle case, sulle chiese, detti “cicogna”, forse per somiglianza a lunghi becchi?

Sono stati ventidue studenti dell’istituto tecnico commerciale “San Colombano” di Bobbio a rispondere alle domande più curiose, portando sulla macchina del tempo, direzione medioevo, i tanti visitatori che hanno partecipato alle giornate Fai, quest’anno alla loro ricca trentesima edizione. Ma l’iniziativa non ha avuto solo valore formativo e culturale, di contatto diretto con il pubblico, ma anche di integrazione e accoglienza: anche due studenti di origine ucraina, di recente accolti nella comunità, si sono subito rimboccati le maniche per partecipare come volontari e apprendisti ciceroni. Gli studenti sono stati formati nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), partecipando così a pieno titolo, con la felpa della scuola, all’iniziativa organizzata dalla delegazione Fai di Piacenza e dal gruppo Fai di Bobbio, in collaborazione con il Comune, la Croce Rossa, Cooltour e la diocesi.