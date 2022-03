Voce ai giovani redattori delle scuole: oggi con Libertà otto pagine di “The Mente”

Continua il percorso comune tra Libertà e i giornali scolastici degli istituti superiori di Piacenza e provincia. Oggi all’interno del quotidiano i lettori potranno trovare un inserto di 8 pagine del “The Mente” dell’istituto Romagnosi di Piacenza.

Il numero 57 della lunga storia della testata dà come sempre voce ai giovani redattori della scuola: tra gli articoli ci sarà spazio sia per le iniziative e le prospettive interne della scuola, con un ampio spazio dedicato alla nuova Dirigente, professoressa Fumi, sia per uno sguardo al mondo al di fuori delle mura scolastiche, sia con alcune riflessioni sulla attuale situazione internazionale, che con una ricerca sul “cosa fare dopo” la fine del percorso scolastico delle superiori.

Tra le pagine fa il suo esordio Pizeta, nuova “mascotte” umoristica del giornale, che accompagnerà con le sue battute i prossimi numeri del giornale. Spazio anche, come da tradizione, alle fotografie degli studenti delle classi prime, per dare loro il benvenuto nella scuola.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà