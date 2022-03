A Cicogni bruciati oltre ottantamila metri quadrati. Ora si spera nella pioggia

Si spera nella pioggia, annunciata in queste ore, per rinverdire gli ottantamila metri quadrati di terreno andati a fuoco giovedì scorso tra Cicogni e Cognoli. Lo spettacolo è desolante. Un intero versante è stato completamente inaridito. Il fuoco ha bruciato rovi e sterpaglie. Grazie ai pompieri di Bobbio e di Castel San Giovanni, non ha intaccato il bosco e una pineta.

Ora si spera che la pioggia dia un po’ di ristoro, Le fiamme hanno devastato un’area incolta, dove un tempo gli abitanti del posto erano soliti coltivare orti e appezzamenti a frutteto.

Anche a Fornace di Pianello un’area di tremila metri quadrati è andata a fuoco nei giorni appena precedenti all’incendio di Cicogni. Qui, oltre all’intervento di pompieri e carabinieri forestali, provvidenziale è stato anche l’intervento di residenti e volontari della zona che con pale e terra hanno aiutato a spegnere le fiamme prima che si propagassero.

