Castel san Giovanni, lezioni di sicurezza stradale per i bimbi della materna

La sicurezza in strada la si impara fin da piccoli. Così insegna un gruppo di una ventina di bimbi della materna comunale di Castel San Giovanni, con visita al comando della Polizia locale in piazza XX Settembre. A fare da cicerone sono stati il comandante Marco Andolfi e gli agenti che per l’occasione hanno allestito sotto i portici del palazzo comunale un percorso sicurezza. I piccoli della materna si sono destreggiati tra segnali di stop, dare la precedenza, percorso pedonale, sensi unici fino a ricevere in diplomino finale che attesta la loro qualifica di utenti provetti della strada. Tra i momenti più gettonati ci sono stati la visita ai locali dove vengono proiettate le immagini degli occhi elettronici che sorvegliano la città, e alle due auto di servizio. Di ritorno dalla visita al comando i piccoli della materna hanno portato con sé alcuni regali, tra cui un gioco dell’oca, ovviamente con tanto di segnali stradali, e un salvadanaio.

