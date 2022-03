Chiudono i check point all’ospedale, Ausl ai volontari: “Grazie per la dedizione”

Domani, 31 marzo, sarà l’ultimo giorno di attività dei check point che, dal maggio 2020, hanno funzionato negli ospedali dell’Azienda Usl di Piacenza per accogliere pazienti e visitatori. Questa mattina la direzione ha voluto ringraziare i volontari di Avo e Gaps che, per quasi due anni, hanno assicurato il servizio.

Simbolo di ritorno ad una normalità in cui si può tenere compagnia ai propri cari ricoverati o accompagnarli per una visita, domani, per l’ultimo giorno, i check point posti agli ingressi degli ospedali assolveranno alla loro funzione. I presidi erano stati voluti dall’Azienda Usl nel maggio 2020 dopo l’ok alle visite ai pazienti; in questo modo sarebbe stato più semplice monitorare i visitatori che dall’esterno avrebbero avuto accesso alle strutture sanitarie e quindi anche la diffusione del Covid-19.

Nei due anni di attività dei check point ad occuparsi dell’accoglienza dei visitatori sono stati i volontari di Avo e Gaps, che hanno ricevuto, stamattina, 30 marzo, i ringraziamenti del direttore sanitario Andrea Magnacavallo e del direttore assistenziale Andrea Contini: “Siamo molto riconoscenti per l’impegno e la dedizione delle associazioni che, pur non potendo proseguire le loro tradizionali funzioni in reparto a causa dell’emergenza Covid, hanno saputo distinguersi anche in questa occasione per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso le esigenze della comunità piacentina”.

Ai volontari sono state consegnate delle targhe a dimostrazione della gratitudine dell’Ausl. Al momento entrambe le associazioni stanno riorganizzando la loro presenza in ospedale per tornare il prima possibile alle loro attività in corsia.