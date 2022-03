Profughi: bando per la gestione dei servizi di accoglienza, ecco le cifre

Non si arresta l’emergenza profughi nella provincia di Piacenza. Cittadini che fuggono dalla guerra in Ucraina e cercano rifugio nel nostro territorio e per i quali è necessario trovare alloggi. Oggi, 30 marzo, è stato pubblicato sul sito della Prefettura di Piacenza l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza (CAS), a favore dei profughi ucraini, costituiti da singole unità abitative fino a 50 posti ovvero da centri collettivi, situati nel Capoluogo e in Provincia.

Con il nuovo decreto è stato disposto:

L’attività di accoglienza dei profughi ucraini dovrà essere effettuata in aderenza ai requisiti minimi previsti dal D.M. del 29.01.2021;

Il prezzo, come indicato dall’allegato B “stima dei costi medi di riferimento”, da porre a base d’asta della procedura negoziata è quello di seguito riportato:

Unità abitative messe a disposizioni dal concorrente con capacità ricettiva fino a 50 posti: 28,83 euro pro-capite/pro-die;

300 euro per la fornitura di due kit per singolo migrante, uno al primo ingresso, con ricambio al passaggio di stagione;

Centri collettivi messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva fino a 50 posti:

34,38 euro pro-capite/pro-die;

300 euro per la fornitura di due kit per singolo migrante, uno al primo ingresso, con ricambio al passaggio di stagione.

