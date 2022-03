Scontro frontale tra due autovetture a San Rocco: 4 feriti e traffico deviato

Scontro frontale fra due automobili lungo la via Emilia nei pressi di San Rocco al Porto. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio – per cause ancora da accertare – nei pressi della curva denominata “della morte” proprio a causa dei numerosi incidenti accaduti lungo il tratto di statale 9.

Il frontale è avvenuto verso le 14.30 di oggi. A causa del forte impatto sarebbero quattro le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e di Casalpustrerlengo. Insieme a loro, sono intervenuti due equipaggi della Croce rossa di Codogno, un’automedica ed è atterrato, a lato della careggiata, l’elisoccorso arrivato da Brescia.

Sul posto anche i carabinieri del comando di Castiglione d’Adda che fa parte della compagnia di Codogno. Gli agenti stanno provvedendo ai rilevamenti del caso. Il traffico è stato deviato verso il paese di San Rocco.