Ucraina, Croce Rossa: “Raccolto materiale per oltre 50mila euro nelle farmacie”

Grazie alla collaborazione tra Croce Rossa, Federfarma e Rotary, sono stati raccolti più di 50mila euro di materiale da inviare ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Anche così Piacenza fa la sua parte nel sostegno alla popolazione costretta ad abbandonare la propria terra.

Squadre di volontari e operatori della Croce Rossa si alternano durante la settimana per ritirare quanto donato nelle farmacie di tutta la provincia. Una volta che il materiale raccolto sarà catalogato e imballato, verrà poi consegnato al comitato regionale che provvederà a inviarlo nei territori belligeranti.

“I numeri della raccolta sono importanti – commenta il presidente della Croce Rossa Alessandro Guidotti – sia in termini materiali sia in termini economici, più di 50mila euro di materiale raccolto all’interno delle farmacie piacentine è già stato inviato alla consorella Ucraina. Un ringraziamento a Federfarma e ai sette Rotary più due Rotaract del gruppo piacentino per la forte collaborazione e un ringraziamento alla popolazione della città e della provincia di Piacenza che sta dimostrando, come spesso accade, grande uumanità.”

La raccolta non si ferma. Le farmacie aderenti, le indicazioni e i beni richiesti sono visionabili a questo link.