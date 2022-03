Brugneto, Maloberti: “Bene l’accordo subito, ma il rilascio sarà in estate”

“Ben venga l’avvio degli accordi tra Emilia e Liguria per l’acqua dalla diga del Brugneto, ma va precisato che non ci sarà alcun rilascio in tempi brevi per l’agricoltura piacentina, che al momento non ne ha necessità”. Il consigliere provinciale all’agricoltura Giampaolo Maloberti fa chiarezza su quanto emerso martedì dall’Osservatorio climatico convocato all’Autorità di Bacino Fiume Po, dove si è annunciato un “imminente accordo interregionale sull’invaso ligure” che ha fatto pensare ad un rilascio d’acqua anticipato.

“Rilasciare acqua oggi sarebbe inutile” spiega Maloberti, che ha raccolto ieri le preoccupazioni del mondo agricolo su un possibile rilascio anticipato e su una conseguente possibile chiusura dei “rubinetti” nel periodo estivo. “Innanzitutto non ce n’è necessità e in ogni caso l’acqua presente oggi in Trebbia è comunque maggiore di quella estiva, quando il rilascio del Brugneto diventa indispensabile. Mi fa invece piacere che ci si sia mossi in anticipo per un accordo tra regioni sul rilascio estivo, di solito formalizzato sempre troppo tardi”.