Donna difende il marito: “Era ubriaco e con un coltello, ma non mi ha minacciata”

Marocchino quarantenne accusato di aver minacciato di morte la moglie brandendo un coltello è comparso ieri in tribunale.

La donna ha difeso il marito, dicendo che l’uomo era ubriaco e ferito ad un braccio, ma che, pur avendo in mano un coltello, che non l’ha mai minacciata.

La donna ha ricordato che il marito si è sempre comportato bene, eccetto che nella circostanza sfociata nel processo.

Il fatto era avvenuto un paio di anni fa i città.

Il marocchino si era visto respingere per la terza volta una domanda di regolarizzazione in Italia. “Proprio quel giorno è venuto a casa a mezzanotte completamente ubriaco” ha detto la donna. Erano poi intervenuti i carabinieri e l’uomo era stato allontanato da casa e ospitato da un parente. Era infine tornato insieme alla moglie.

Il processo è stato rinviato a giugno.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà