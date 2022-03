Covid, da oggi a scuola tornano le gite. Dad solo per gli alunni positivi

A partire da oggi nelle scuole di ogni ordine e grado (dai 6 anni in su) sono sufficienti le mascherine chirurgiche. E’ una delle novità previste dalla conclusione dello stato di emergenza da Covid a livello nazionale.

QUARANTENA – In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

LEZIONI ONLINE – La Dad potrà essere attivata solo per gli studenti con positività certificata dal medico, previa richiesta della famiglia o dello stesso alunno, se maggiorenne. I positivi saranno riammessi dopo isolamento e tampone. Per i sintomatici sarà necessario un test antigenico (anche autotesting) o molecolare che escluda l’infezione.

Infine, torneranno le gite, le uscite didattiche e le manifestazioni sportive scolastiche.