“Diritto e dintorni”, l’ISII Marconi forma gli studenti sulla tutela dei lavoratori

A chi non è avvezzo alle sue dinamiche interne il mondo del lavoro può sembrare di difficile comprensione. Per questo motivo l’Istituto ISII Marconi ha organizzato l’evento “Diritto del lavoro e dintorni”, un ciclo di quindici incontri formativi che si svolgeranno tra il 4 aprile e il 2 maggio. In questa occasione gli studenti avranno modo di approfondire le varie forme di tutela dei lavoratori, partendo dalle norme sindacali fino alle assicurazioni, passando per il trattamento dei dati personali.

“E’ necessario che i ragazzi abbiano un quadro del mondo del lavoro a tutto tondo, indifferentemente dalla strada che intraprenderanno in futuro” ha sottolineato Adriana Santoro, dirigente scolastica dell’istituto “per questo abbiamo deciso di predisporre degli incontri sul tema” .

Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Piacenza, le cui mansioni verranno approfondite in una delle giornate, e l’Università Cattolica di Piacenza, che invece punta sul formare i più giovani sull’equilibrio tra lavoro e persona.

“Abbiamo pensato ad un percorso formativo simile a quello universitario” ha spiegato Francesca de Michiel, docente di Diritto del Lavoro “dobbiamo sensibilizzare il più possibile gli studenti a proposito dei loro diritti sul posto di lavoro.”

Il progetto si affianca alla già avviata formazione ai lavori ad alto rischio che l’ISII Marconi predispone per i suoi studenti, che devono frequentare almeno quattrocento ore di stage negli ultimi tre anni di scuola.