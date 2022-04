“Donne si nasce, non si diventa”. Al Colombini va in scena l’orgoglio femminile

Da Amelia Earhart, la prima donna a volare da sola sopra l’Oceano Atlantico, a Valentina Tereškova che orbitò intorno alla Terra per tre giorni, fino a Rosa Parks, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco. Stamattina gli studenti del liceo Colombini hanno ricordato che “Donne si nasce, non si diventa” attraverso un flash mob messo in scena nella palestra dell’istituto in viale Beverora. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.