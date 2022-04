Rigenerazione urbana, nuova piazza Italia per Podenzano. Lavori da un milione di euro

Podenzano punta a riqualificare piazza Italia e a completare i locali di piazza Nuova con il progetto che sarà presentato nel bando di rigenerazione urbana 2022 del Ministero dell’Interno.

La partecipazione al bando avverrà congiuntamente ai Comuni di Carpaneto – capofila -, Gropparello e San Giorgio. Ciascuno ha predisposto il proprio progetto.

Podenzano ha pensato di candidare, per un possibile finanziamento, un progetto per riqualificare piazza Italia attraverso nuovi arredi urbani e per completare i locali ancora non terminati in piazza Nuova, in particolare il locale al piano terra del palazzo della cultura sotto la biblioteca e i tre locali sotto i portici. Nel locale al piano terra del palazzo della cultura, originariamente indicato come pub-ristorante, si pensa di realizzare un centro socio-ricreativo dotato di cucine, mentre nei locali sotto i portici, nati per ospitare negozi, il progetto prevede di creare uffici per l’Unione Val Nure Val Chero e per il Comune di Podenzano. L’importo complessivo del progetto che riguarda Podenzano è di 1.050.000 euro.

