Merci sottratte per migliaia di euro: due dipendenti “infedeli” arrestati

PIACENZA – Due lavoratori “infedeli” di un’azienda della logistica hanno rubato merci di vario genere ed entrambi sono stati arrestati giovedì scorso. Il primo a finire in manette per opera dei carabinieri un romeno di 35 anni: aveva sottratto un set di coltelli e copriletti, parte della refurtiva gli è stata trovata nello zainetto, altra merce è stata rinvenuta nella sua abitazione.

Il secondo arresto è stato compiuto dalla squadra mobile. In manette un 35enne serbo, aveva refurtiva nello zainetto, per lo più set di coltelli. Nella sua abitazione la polizia ha invece trovato merci per un valore di circa 4mila euro, sottratte nei giorni precedenti: coltelli, strumenti elettrici, giochi per bambini.

I due sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato gli arresti. Gli avvocati hanno chiesto la messa in prova e al termine dell’udienza sono stati rimessi in libertà.