Travo, approvato il progetto del nuovo municipio dopo il crollo del tetto

Non sarà più giallo ma di colore “grigio tortora” ma soprattutto sarà completamente riqualificato, non solo dal punto di vista strutturale ma anche del risparmio energetico. Ecco come potrebbe apparire nel 2023 il nuovo municipio di Travo, danneggiato nel 2020 dal crollo del tetto. Il progetto di rifacimento è stato ufficialmente approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi e può contare del finanziamento di quasi 489mila euro ottenuto dalla Regione.

Sono quasi due anni che l’ex edificio comunale è inagibile, da quando una parte del tetto è crollata improvvisamente nella serata del 5 luglio 2020, al termine della festa patronale, senza che ci fosse maltempo o agenti esterni tali da giustificarne il cedimento.

I lavori di ristrutturazione dureranno un anno intero. Inizialmente il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 651mila euro che prevedeva anche la demolizione completa dell’edificio, ipotesi poi scartata dall’amministrazione.

