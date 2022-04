“50 anni in Uganda: la scelta del grembiule”. Celebrazioni al via per Africa Mission

Si sono aperte ufficialmente questa mattina nella Sala delle Colonne della Curia vescovile, con “50 anni in Uganda: la scelta del grembiule”, le celebrazioni per il mezzo secolo di Africa Mission e Cooperazione e Sviluppo.

La sala delle colonne della Curia vescovile è piena: cinquant’anni fa a riempirla erano gli scatoloni dei generi alimentari che Vittorio Pastori era riuscito a raccogliere per l’Uganda, oggi sono volontari e amici, provenienti da tutte le parti d’Italia per celebrare il cinquantesimo del Movimento.

Alla base di tutto c’era lui, un oste di Varese diventato poi sacerdote: “Per tanto tempo quella di don Vittorione è stata considerata solo un’impresa e lui un imprenditore – fanno notare i presidenti di Africa Mission e Cooperazione e Sviluppo don Maurizio Noberini e Carlo Antonello – ma lui poi ha voluto diventare sacerdote proprio perché si sentiva un cristiano”.

“Un cristiano di pasta dura che metteva in guardia gli altri dall’essere cristiani di pastafrolla” sottolinea don Noberini: i pannelli delle mostre, allestite sia in Curia sia in Cattedrale, lo raccontano. Raccontano don Vittorione, ma soprattutto il Movimento che oggi conta centinaia di volontari e collaboratori in diverse sedi d’Italia.

“Oggi, dopo tanti anni, non riesco a partecipare ma nello stesso tempo mi sento vicino alla nostra organizzazione e a tutti i volontari e collaboratori che ne fanno parte – ha spiega il direttore Carlo Ruspantini –; il cinquantesimo è una grande occasione per dare nuova forza e vigore al nostro impegno: il Movimento è importante non solo per i tanti poveri dell’Uganda e del Karamoja, ma anche per le nostre comunità e le nostre vite”.

Nella tarda mattinata si è svolta la la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto.

“Diventare così importanti da essere poi inutili”. Il senso di qualsiasi azione umanitaria sta tutto qui e il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto lo sottolinea: “Inutili nel senso in cui si promuove e si genera autonomia: e allora è importante vedere come Africa Mission Cooperazione e Sviluppo lavori con l’Uganda e non solo per l’Uganda”.

Alle 17, all’Auditorium Sant’Ilario (Piacenza, via Garibaldi, 17) è in programma la tavola rotonda “L’Africa sulla mia pelle”, con Jean Leonard Touadi (giornalista e docente di Geografia dello Sviluppo in Africa all’Università Sapienza di Roma), Jean Paul Habimana (intellettuale ruandese, sopravvissuto al genocidio dei Tutsi e autore del libro “Nonostante la paura”) e Anna Pozzi (giornalista e saggista specializzata su migrazioni e tratta).

