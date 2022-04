“Ai giardini Margherita doposcuola per i nostri bimbi tra i rifiuti e la sporcizia”

“I bambini non vedono l’ora di divertirsi oltre l’orario dell’asilo, peccato che l’area verde non si presenti al meglio”. Così alcune mamme puntano il dito contro “la scarsa pulizia nei giardini Margherita di Piacenza”. A detta loro, il doposcuola all’aria aperta per gli alunni di via Alberoni sarebbe segnato da alcune criticità: “Rifiuti, sporcizia, rami caduti ed escrementi di cane ovunque”, fanno notare i genitori della zona, che chiedono poi “l’installazione di qualche tavolo da picnic per vivere lo spazio pubblico a trecentosessanta gradi”.

Sul fronte dei giardini Margherita, lo ricordiamo, la giunta Barbieri punta a ottenere un finanziamento europeo del Pnrr proprio per riqualificare l’area verde del quartiere Roma.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: