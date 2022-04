Assemblea Avis, sfide e obiettivi: “Coinvolgere i giovani a scuola e sui social”

Tante sono le sfide e gli obiettivi di Avis provinciale Piacenza, che nel pomeriggio di sabato 2 aprile si è riunita in assemblea, la 66esima. I rappresentanti delle 38 sezioni comunali si sono radunati in parte in presenza (nella sede di Avis comunale di via Campagna), in parte in modalità online per l’annuale appuntamento che è stato salutato dalle autorità, tra cui il Prefetto Daniela Lupo e il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, e che è stata come sempre l’occasione per presentare l’attività e i numeri dell’associazione, ma anche per confrontarsi sul futuro.

Tra le sfide, quella di continuare a coinvolgere i giovani, cominciando a far conoscere Avis sin da bambini, andando nelle scuole, raggiungerli attraverso i social, perché siano poi loro a continuare a portare avanti l’associazione e gli scopi dell’associazione, quello della solidarietà, della gratuità, del dono.

Il presidente di Avis provinciale, Gilberto Piroli, mette tra le sfide e le priorità anche il coinvolgimento delle comunità non italiane “che sono ancora poco rappresentate a livello di donazione e di partecipazione associativa”. “La nostra società sta cambiando – ha osservato – e Avis deve riflettere questo cambiamento rendendo sempre più partecipe la popolazione immigrata che oggi costituisce il 16% dell’intera cittadinanza locale, favorendo al contempo l’integrazione culturale”.

L’associazione a livello provinciale oggi conta 8.854 donatori, di cui 6.089 maschi e 2.459 femmine; 675 nuovi soci iscritti nel corso del 2021, di cui 470 online. Il 60% è nella fascia dai 18 ai 30 anni. Nel 2021 sono state registrate 15.735 donazioni, di cui 13.184 di sangue, 2.399 di plasma con una notevole partecipazione delle donatrici. 152 sono state le donazioni di piastrine.