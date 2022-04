Bar e ristoranti, resta il green pass fino al 30 aprile. “Ma non siamo attività di serie B”

Stop al green pass nelle attività commerciali, fatta eccezione per i pubblici esercizi. Fino al 30 aprile, infatti, per accomodarsi nei ristoranti e nei bar al chiuso bisogna ancora esibire il certificato verde base, che si ottiene anche con il tampone. Per mangiare all’aperto invece non occorre. Diversi titolari parlano di “discriminazione” verso il loro settore. Ecco le interviste a cura di Thomas Trenchi.