Contro la guerra, per la pace. Realizzato il murales a sostegno del popolo ucraino

Contro la guerra. Per la pace, l’integrazione e l’accoglienza. E’ murales realizzato nella mattinata di sabato 2 aprile da Unpodicolores nel cortile dell’ufficio anagrafe di viale Beverora. Il progetto è di Giulia e Lucas; le mani con i pennelli sono quelle dei bambini e dei ragazzi che si sono prestati a lanciare un messaggio universale. L’iniziativa è sostenuta dalla comunità ucraina di Piacenza – che sta per formare una associazione e che si è attivata da subito per inviare beni di prima necessità nel loro paese e per dare ospitalità ai profughi arrivati – e dal gruppo locale di Amnesty International, nell’auspicio di sensibilizzare anche alle raccolte di fondi e beni di prima necessità che, grazie alle diverse iniziative in corso sul territorio, hanno l’obiettivo di sostenere le persone così duramente colpite dall’emergenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà