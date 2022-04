“Così mi preparo a correre per 250 chilometri in sette giorni nel deserto del Cile”

Simone Zahami, personal trainer di professione, si prepara a compiere un’impresa sportiva: una maratona di 250 chilometri in sette giorni, tra sabbia e montagne, con uno zaino di oltre dieci chili carico di acqua e cibo per sopravvivere. Il piacentino, infatti, prenderà parte alla Atacama Desert Crossing in Cile, una corsa a tappe nel deserto prevista a settembre. “Mi sto allenando da un anno”, racconta. L’intervista completa nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.