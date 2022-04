Dopo due anni torna la Fiera di Borgonovo e sarà “blindatissima”

Sarà una fiera super blindata quella che il giorno di Pasqua e lunedì dell’Angelo si terrà, dopo due anni di assenza causa pandemia, a Borgonovo. Una delle novità più rilevanti sarà la presenza di 24 operatori esterni che daranno man forte alle forze dell’ordine. Di questi 24 operatori esterni 16 saranno operatori “safety” e cioè dipendenti di società private specializzati nella gestione di grossi flussi persone in occasione, ad esempio, di fiere, eventi negli stadi. Ai 16 operatori “safety” si aggiungeranno altre quattro guardie giurate a presidio dei 4 principali varchi di ingresso. Altri 4 operatori esterni, specializzati nella prevenzione incendio a rischio elevato, daranno man forte ai vigili del fuoco. Ci saranno inoltre tre postazioni con gli operatori della Croce Rossa in via Castel San Giovanni, piazza de Cristoforis e viale Fermi. A tutto questo si aggiungerà il sistema di sicurezza garantito dalle forze dell’ordine tramite il coordinamento della Prefettura. Ci sarà poi tutto l’apparato logistico formato, ad esempio, da una quantità di transenne, panettoni in cemento, sbarramenti che dovranno essere posizionati lungo i percorsi e agli ingressi della fiera per disciplinare i percorsi.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’