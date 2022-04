Gite per la terza età, boom di partecipanti. Prossima uscita: Bergamo

Gite per la terza età, l’assessore Sgorbati: “Tantissime richieste, investiamo ulteriori risorse per aumentare i posti disponibili”.

Il grande successo riscosso dalle gite organizzate dall’Ufficio Attività Socio-Ricreative comunale è stato confermato dalla recente uscita a Brescia, che ha coinvolto 70 cittadini over 65 residenti a Piacenza, offrendo loro l’opportunità di trascorrere una piacevole giornata alla scoperta della città lombarda.

“Le richieste di partecipazione alle gite da parte dei cittadini sono sempre numerose – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati – per cui abbiamo deciso di investire ulteriori risorse e aumentare i posti a disposizione per ogni iniziativa, in modo da accontentare tutti. Le uscite rappresentano un’importante occasione di socializzazione e di svago e sono organizzate pensando al nostro target di utenti, in modo da risultare interessanti senza essere, tuttavia, troppo faticose”.

La prossima uscita, in programma in aprile, avrà come meta la città di Bergamo.