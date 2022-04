Investita in bici sulle strisce in via Cella: è in gravi condizioni

Donna in bici investita sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto stanotte alla rotonda tra via Veneto e via Gadolini. La piacentina sulle due ruote è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada: le sue condizioni sono gravi, perciò è stata trasportata nell’ospedale della nostra città. Sul posto l’ambulanza, i carabinieri e la polizia. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.

