Sette adozioni al canile di Montebolzone. Proprietari ricevono le dog card

Sono sette i castellani che hanno aderito all’appello dell’amministrazione comunale ad adottare un cane del canile di Montebolzone. Ognuno di loro ha ricevuto una dog card. Un buono, cioè, spendibile in strutture convenzionate per l’acquisto di cibo, farmaci e cure veterinarie per un valore tra i 500 e i 700 euro. Tra i sette castellani c’è anche chi ha preferito adottare un cane anziano, come Bobo che di anni ne ha 12.

“Il più delle volte – spiega il responsabile del canile di Montebolzone di Agazzano Giovanni Peroni – le persone ci chiedono di adottare cani giovani o cuccioli. In realtà adottare un cane anziano ha un sacco di vantaggi, ad esempio si abitua molto velocemente ai nostri stili di vita”.

Le dog card le ha consegnate il sindaco Lucia Fontana che parla di un provvedimento che ha risvolti “anche sociali”. “Basti pensare – aggiunge – al ruolo di compagnia che gli animali hanno svolto durante il periodo della pandemia, soprattutto per le persone sole e gli anziani”. Dei 20 mila euro che erano stati stanziati per l’iniziativa una buona parte sono stati avanzati “motivo per cui verranno reimpiegati in iniziative analoghe” ha promesso Fontana.