A Bobbio la panchina rossa sulle rive del Trebbia contro le violenze

La terza “Panchina Rossa” che il Lions Club Bobbio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha voluto donare alla città è stata proprio inaugurata l’8 marzo scorso, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022.

Stavolta la location si è spostata dal centro storico alle rive della Trebbia, in San Martino, proprio accanto a quel Lido in cui d’estate tanti vanno ad abbronzarsi, ma anche di fronte ad un luogo-simbolo del lavoro femminile: la fabbrica.

La nuova panchina è stata, infatti, posizionata sul bel tappeto di erba curatissima dove, nelle giornate di sole, trascorrono la pausa pranzo all’ombra degli alberi le operaie e le impiegate della vicina Azienda Gamma, le stesse che hanno presenziato alla cerimonia insieme a tanti altri cittadini, nonostante il freddo pungente e il pensiero di una guerra lontana che traspariva negli occhi e nei discorsi che si sono via via intrecciati.

Primo fra tutti il saluto del presidente dei Lions bobbiesi Angelo Bisagni, che ha voluto porre l’attenzione su due punti fondamentali: la parità di genere, “su cui (nonostante i notevoli progressi dovuti soprattutto all’apertura culturale delle nuove generazioni) occorre ancora e sempre insistere, per anticipare almeno un pò i 136 anni previsti dal World Economic Forum per il suo pieno raggiungimento e poi la campagna contro la violenza sulle donne, più che mai necessaria di fronte alla crescita preoccupante di questo fenomeno”. Il Presidente Bisagni ha, inoltre, sottolineato l’importante presenza, all’interno del Lions Clubs International, delle New Voices, l’anima femminile dell’associazione, che ormai da qualche anno in tutto il mondo promuove il “gender balance” attraverso iniziative e messaggi a sostegno delle donne.

Molto interessante e partecipato il lavoro dei ragazzi delle ultime classi dell’I.T.C. “San Colombano” di Bobbio, guidati dalla Prof.ssa Cecilia Lala: un veloce excursus sul cammino dei Diritti conquistati dalle donne nella storia, a partire dalla Rivoluzione Francese fino ad oggi, raccontato attraverso cartelloni colorati e diverse voci narranti, mentre gli allievi di terza della Scuola Secondaria di I Grado “Vittorino da Feltre”, hanno affidato al microfono pensieri e riflessioni.

Anche il “Piccolo Museo della Poesia” di Piacenza ha voluto essere presente, come negli anni scorsi, all’inaugurazione della Panchina Rossa e il presidente Massimo Silvotti, dopo aver espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, ha letto alcune composizioni di poetesse note e meno note, dedicate alle donne.

La mattinata si è conclusa con i saluti di Nicoletta Guerci, curatrice dell’evento insieme con il Lion Giampietro Ragaglia.