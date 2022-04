Consorzio Tutela Vini Doc Colli Piacentini a Vinitaly: “Diamo voce alle produzioni”

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di Vinitaly, il Salone internazionale del vino e dei distillati che dal 1967 si svolge ogni anno in fiera a Verona. E quest’anno in particolare la manifestazione va a siglare il ritorno a una normalità che in questi anni ha rappresentato per tutti un vero e proprio traguardo da riconquistare, attraverso la graduale ripresa delle attività in presenza a contatto con il pubblico e gli operatori.

“E’ da anni che il Consorzio prende parte a Vinitaly con l’obiettivo di dar voce alle produzioni DOC del territorio piacentino in un panorama di respiro internazionale” – è con queste parole che il responsabile della Commissione di Comunicazione del

Consorzio Patrizio Campana conferma la presenza consortile nell’ambito della 54esima edizione della manifestazione “nonostante le difficoltà legate alla pandemia il 2021 è stato per noi un anno di svolta importante, abbiamo voluto rinnovare la veste del Consorzio attraverso un nuovo piano di comunicazione che puntasse a dare valore al nostro territorio e alle sue preziose risorse. “Colli Piacentini DOC, da noi la vita si sorseggia” – è il messaggio che racchiude l’essenza profonda di una terra in cui ogni esperienza è espressione di una lunga tradizione e del costante lavoro dell’uomo nel rispetto di ciò che la terra offre. E i nostri vini sono la sintesi perfetta degli aspetti valoriali che caratterizzano il territorio”.

Un’area di circa 60m2, condivisa con il Consorzio Tutela Vini DOP Colli di Parma e Gal del Ducato sigla l’importante sinergia che le tre Istituzioni hanno creato per sostenere e promuovere iniziative trasversali e di respiro internazionale. “Questa scelta ha un obiettivo che trascende i confini territoriali e affonda le sue radici nell’indiscusso valore del patrimonio enogastronomico del territorio di Parma e Piacenza, ma non solo” – è così che il presidente Marco Profumo introduce il fil rouge della importante condivisione che segna la partecipazione a Vinitaly 2022 “oltre a promuovere il nostro territorio attraverso il nuovo messaggio istituzionale “Da noi la vita si sorseggia” contribuiremo ad accompagnare i visitatori in un viaggio inedito che racconterà il mito della Malvasia nell’ambito di un progetto di cooperazione trasnazionale che coinvolge Gal Parnonas, Gal del Ducato e Gal dell’Istria Centrale”. Un vero e proprio percorso di degustazione coinvolgerà le proposte di Malvasia provenienti dai Colli di Piacenza e Parma, dall’Istria e da Monemvasia, città greca da cui la Malvasia prende il nome, in una masterclass prevista per il giorno 11 aprile nella sala Soppalco del Padiglione 1.

Ma non è tutto. Le produzioni vitivinicole del territorio prenderanno parte anche all’appuntamento di martedì 12 in cui le Strade dei Vini e dei Sapori di Emilia in collaborazione con Visit Emilia proporranno Emilia Wine Experience, una nuova

opportunità di valorizzazione del patrimonio enogastronomico di tutto il territorio Emiliano. Il Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini sarà presente a Vinitaly Padiglione 1 – Stand A12 B9.

