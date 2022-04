Inaugurata l’area camper a Lugagnano, a maggio raduno regionale in rosa

E’ stata ufficialmente inaugurata ieri mattina la nuova area camper di Lugagnano, in via Arda, vicino al Centro sportivo della piscina comunale.

“Oggi diamo ancor più visibilità al nostro territorio – ha detto il sindaco di Lugagnano, Antonio Vincini – e consegnato un valore aggiunto alle nostre attività che, grazie alla maggior affluenza turistica, ne potranno trarre giovamento”.

L’area può contenere fino a 70 mezzi e offre ai camperisti energia elettrica, acqua potabile e postazione per lo scarico in fognatura dei reflui.

Massimo Chiroli, esperto camperista che ha contribuito al successo di questo primo fine settimana che ha visto i 36 equipaggi dei camper visitare nella giornata di sabato, accompagnati da un pullman: Vigoleno, Castellarquato e la Torricella, ha già annunciato che il prossimo 22 e 23 aprile ci sarà un ulteriore raduno, e il 14 e 15 maggio vedrà a Lugagnano il primo raduno dell’Emila Romagna delle camperiste d’Italia.

