Lega apre la campagna elettorale invitando Paolo Del Debbio

Il primo evento targato Lega, a sostegno dell’attuale sindaco Patrizia Barbieri, sarà la presentazione del libro di Paolo Del Debbio: “Le 10 cose che ho imparato dalla vita”. Si terrà il 9 aprile alle ore 18.00 all’Auditorium Sant’Itario, a Piacenza e avrà come ospiti, non solo lo stesso autore, ma anche alcuni degli esponenti del carroccio quali il senatore Andrea Ostellari, il capogruppo della Lega Matteo Rancan, il consigliere regionale Valentina Stragliati e il sindaco di Piacenza, nonché in corsa per il secondo mandato, Patrizia Barbieri.

“La sua storia personale è la storia di un lungo viaggio senza sosta, senza vie di fuga, senza scorciatoie, in cui l’amore per Dio convive con l’amore per le donne e la passione per le idee cattoliche e liberali si incontra con la passione per la gente comune. Un percorso in cui l’importante non è superare traguardi, ma imparare qualcosa ogni volta: fino a diventare se stesso”.