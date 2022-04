Nuova caserma carabinieri incompiuta, Podenzano pensa a un nuovo appalto

Non si vede ancora la fine dei lavori della Stazione dei carabinieri di Podenzano. I ritardi accumulati dalla ditta che aveva ricevuto l’appalto hanno di fatto bloccato l’intervento sin da luglio 2021, mese in cui la direzione lavori, nonostante i numerosi solleciti, era stata costretta a chiedere la riconsegna del cantiere.

Dalla tabella di marcia, come indicato sul pannello informativo che era apposto all’ingresso dell’area, i lavori, iniziati dalla ditta il 22 ottobre 2019, avrebbero dovuto concludersi il 20 marzo 2020, ormai più di due anni fa. Ora sono in corso gli allacci alla linea elettrica e di quella del metano necessari per eseguire il collaudo delle opere.

Il Comune di Podenzano sta valutando di stralciare dall’appalto in essere tutte le opere ancora da eseguire e di riassegnare nuovamente i lavori attraverso le procedure previste dal codice degli appalti pubblici. L’argomento è stato affrontato nel consiglio comunale dei giorni scorsi.

Il sindaco Alessandro Piva ha informato che in condizioni “normali”, dall’assegnazione dei lavori, per il loro completamento sono necessari circa 120 giorni.

